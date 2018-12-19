Для прибирання снігових завалів у Львові залучили 40 одиниць техніки

Уночі та сьогодні зранку до прибирання міста було залучено 40 одиниць техніки. Для посипання тротуарів і доріг було використано 219 м3 піскосуміші та 2 тонни солі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Зокрема:

-у Галицькому районі працювало 4 піскорозкидувачі, 2 трактори і 1 навантажувач, для посипання тротуарів і доріг було використано 20 м3 піскосуміші та 2 тонни солі;

-у Франківському районі працювало 2 підмітальні машини, 4 піскорозкидувачі і 4 трактори, для посипання тротуарів і доріг було використано 28 м3 піскосуміші;

-у Залізничному районі працював 1 піскорозкидувач і 1 навантажувач, для посипання тротуарів і доріг було використано 25 м3 піскосуміші;

-у Шевченківському районі працювало 6 піскорозкидувачів, 1 навантажувач і 1 трактор, для посипання тротуарів і доріг було використано 75 м3 піскосуміші;

-у Личаківському районі працювало 4 піскорозкидувачі, 1 навантажувач і 3 трактори, для посипання тротуарів і доріг було використано 41 м3 піскосуміші;

-у Сихівському районі працювало 4 піскорозкидувачі і 1 навантажувач, для посипання тротуарів і доріг було використано 30 м3 піскосуміші.

Також у черговому режимі працювало ще 53 одиниці техніки.

Нагадаємо, загальна кількість техніки, яка буде задіяна для прибирання міста в зимовий період, становить 135 одиниць техніки.