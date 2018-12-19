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Де завтра у Львові будуть проблеми з водопостачанням?

Олександр Косик

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Завтра подача води у Личаківський район Львова буде ускладнена. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

Як проінформували у диспетчерській службі ЛМКП «Львівводоканал», завтра, 20 грудня, у Личаківський район Львова подача води буде здійснюватися з пониженим тиском, а до кількох будинків на вул. Тракт Глинянський водопостачання буде призупинено.

У зв’язку з плановими роботами пов’язаними з заміною аварійної ділянки водопроводу на магістральному водопроводі діаметром 800 мм «Винники — Кривчиці» (в районі с. Лисиничі — пекарня), завтра, 20 грудня, з 08.00 год до 21 грудня 08.00 год буде припинено водопостачання в район обмежений вулицями: Тр. Глинянський, 147, 147а, 153, 161, 161а, 161б, 161 В, 161 г, 163, 165, м. Винники, с. Лисиничі, с. Підбірці, а в Личаківський район подача води буде буде здійснюватися з пониженим тиском.

ЛМКП «Львівводоканал» просить вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням аварійно-відновлювальних робіт.

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