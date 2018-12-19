113 талановитих спортсменів та тренерів отримали премії від міста

У Львівській міській раді відбулось вручення премій талановитим та перспективним спортсменам і тренерам за результатами року у рамках Програми надання премій Львівської міської ради талановитим та перспективним спортсменам і тренерам м. Львова на 2017−2020 роки. Грошові винагороди отримали 113 спортсменів та тренерів-переможців конкурсу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.
«Хочу подякувати вам, тому що ви є представники спорту високих досягнень і дійсно ті особи, які прославляють наше місто і нашу країну на міжнародній арені.
В нас у місті діє дуже багато програм: підтримка тренерів, спортсменів і Кубки Львова. І дуже приємно, що ці програми стараються продублювати інші міста. Ми перші, хто стимулює тренерів і спортсменів для того, щоб вони виступали за Львів і приносили славу нашому славетному місту”, – додав начальник управління молоді та спорту ЛМР Антон Нікулін.
Список нагороджених спортсменів і тренерів:
|№ з/п
|Прізвище, ім’я, по батькові
|Вид спорту
|Сума премії, грн.
|1.
|Айрапетян Каріна Гагиківна
|карате
|2484,47
|2.
|Бандрівський Степан Іванович
|санний спорт
|6211,18
|3.
|Білецький Роман Ігорович
|веслування на човнах «Дракон»
|3726,71
|4.
|Білінський Ростислав Володимирович
|веслування на човнах «Дракон»
|3726,71
|5.
|Богдан Ігор Орестович
|карате
|8695,65
|6.
|Бондарук Роман Романович
|кульова стрільба
|8695,65
|7.
|Борис Тарас Ігорович
|веслування на човнах «Дракон»
|2484,47
|8.
|Бородулько Володимир Олексійович
|веслування на човнах «Дракон»
|3726,71
|9.
|Браташ Тарас Богданович
|веслування на човнах «Дракон»
|3726,71
|10.
|Бундз Роман Степанович
|веслування на байдарках і каное
|8695,65
|11.
|Бучковський Андрій Казимирович
|веслування на човнах «Дракон»
|3726,71
|12.
|Варчевський Ілля Станіславович
|веслування на човнах «Дракон»
|2484,47
|13.
|Василів Петро Степанович
|веслування на човнах «Дракон»
|3726,71
|14.
|Ващишин Вікторія Андріївна
|карате
|9937,89
|15.
|Вергелес Віталій Вікторович
|веслування на байдарках і каное
|11 180,12
|16.
|Вовк Ігор Васильович
|вільна боротьба
|7453,42
|17.
|Вовчак Романа Ігорівна
|вільна боротьба
|4968,94
|18.
|Войтович Артур Русланович
|вільна боротьба
|4968,94
|19.
|Голонговський Віктор Олександрович
|пожежно-прикладний спорт
|7453,42
|20.
|Горлова Анастасія Вадимівна
|веслування на байдарках і каное
|8695,65
|21.
|Горуна Станіслав Миколайович
|карате
|8695,65
|22.
|Грищенко Остап Володимирович
|регбі
|3726,71
|23.
|Гук Володимир Павлович
|веслування на човнах «Дракон»
|3726,71
|24.
|Демчук Андрій Володимирович
|санний спорт
|2484,47
|25.
|Дмитришин Роман Іванович
|веслування на човнах «Дракон»
|3726,71
|26.
|Домінюк Михайло Михайлович
|гирьовий спорт
|3726,71
|27.
|Дякун Юрій Степанович
|веслування на човнах «Дракон»
|3726,71
|28.
|Загорбенський Любомир Ігорович
|кіокушинкай карате
|6211,18
|29.
|Зведенюк Павло Петрович
|сучасне п’ятиборство
|12 422,36
|30.
|Іваночко Степан Степанович
|веслування на човнах «Дракон»
|3726,71
|31.
|Іванчук Володимир Ярославович
|кульова стрільба
|8695,65
|32.
|Камінський Роман Володимирович
|кіокушинкай карате
|2484,47
|33.
|Канака Олег Андрійович
|велоспорт
|9937,89
|34.
|Качмар Павло Іванович
|веслування на човнах «Дракон»
|2484,47
|35.
|Кириченко Василина-Ірина Василівна
|дзюдо
|8695,65
|36.
|Кізима Ігор Григорович
|кульова стрільба
|7453,42
|37.
|Кіндзера Ірина Павлівна
|веслування на байдарках і каное
|8695,65
|38.
|Кіт Тетяна Орестівна
|вільна боротьба
|11 180,12
|39.
|Кміть Соломія Василівна
|карате
|6211,18
|40.
|Ковальчук Юрій Андрійович
|сучасне п’ятиборство
|6211,18
|41.
|Ковальчук Ярослав Андрійович
|кіокушинкай карате
|2484,47
|42.
|Колесник Юрій Олегович
|кульова стрільба
|6211,18
|43.
|Колесніков Андрій Віталійович
|фехтування
|8695,65
|44.
|Копитко Юрій Богданович
|веслування на човнах «Дракон»
|3726,71
|45.
|Корець Андрій Васильович
|веслування на човнах «Дракон»
|3726,71
|46.
|Король Олександр Сергійович
|кіокушинкай карате
|6211,18
|47.
|Коростильов Павло Сергійович
|кульова стрільба
|11 180,12
|48.
|Коростильов Сергій Миколайович
|кульова стрільба
|9937,89
|49.
|Кратов Олександр Андрійович
|спортивне орієнтування
|4968,94
|50.
|Крива Катерина Олександрівна
|карате
|9937,89
|51.
|Крюков Віталій Миколайович
|кіокушинкай карате
|7453,42
|52.
|Крюков Юрій Віталійович
|кіокушинкай карате
|2484,47
|53.
|Кузів Ольга Богданівна
|веслування на човнах «Дракон»
|2484,47
|54.
|Кухта (Гергель) Оксана Василівна
|вільна боротьба
|7453,42
|55.
|Лавський Владислав Федорович
|легка атлетика
|9937,89
|56.
|Лазурко Віктор Мар’янович
|таїландський бокс Муей-тай
|7453,42
|57.
|Лащ Віктор Аркадійович
|пожежно-прикладний спорт
|7453,42
|58.
|Лебедєв Нікіта Володимирович
|кіокушинкай карате
|2484,47
|59.
|Левко Анастасія Михайлівна
|кіокушинкай карате
|2484,47
|60.
|Лемішко Богдан Юрійович
|кіокушинкай карате
|2484,47
|61.
|Ленько Мирослав Андрійович
|санний спорт
|3726,71
|62.
|Лівач Оксана Василівна
|вільна боротьба
|9937,89
|63.
|Львов Станіслав Зеновійович
|веслування на човнах «Дракон»
|3726,71
|64.
|Марчак Ірина Олексіївна
|легка атлетика
|7453,42
|65.
|Марченко Вероніка Сергіївна
|стрільба з лука
|8695,65
|66.
|Маслюк Андрій Дмитрович
|веслування на човнах «Дракон»
|3726,71
|67.
|Мацола Дарина Юріївна
|вільна боротьба
|6211,18
|68.
|Мних Роман Романович
|гирьовий спорт
|2484,47
|69.
|Моклович Володимир Ярославович
|кульова стрільба
|8695,65
|70.
|Морквич Наталія Олексіївна
|фехтування
|12 422,36
|71.
|Мястковська Анастасія Володимирівна
|карате
|8695,65
|72.
|Овчаренко Олег Олексійович
|дзюдо
|6211,18
|73.
|Овчиннікова Олена Сергіївна
|таїландський бокс Муей-тай
|4968,94
|74.
|Палій Северин Олегович
|кіокушинкай карате
|2484,47
|75.
|Пастернак Володимир Ігорович
|кульова стрільба
|8695,65
|76.
|Пістун Андрій Ігорович
|вільна боротьба
|8695,65
|77.
|Породько Ігор Миколайович
|пауерліфтинг
|7453,42
|78.
|Порошина Ольга Володимирівна
|легка атлетика
|8695,65
|79.
|Прийма Сергій Богданович
|триатлон
|8695,65
|80.
|Прийма Софія Сергіївна
|триатлон
|7453,42
|81.
|Редько Ярослав Павлович
|веслування на човнах «Дракон»
|3726,71
|82.
|Розторгуй Марія Сергіївна
|пауерліфтинг
|7453,42
|83.
|Романюк Григорій Олександрович
|веслування на човнах «Дракон»
|3726,71
|84.
|Рябошапко Кирило Сергійович
|карате
|6211,18
|85.
|Савчук Сергій Михайлович
|карате
|7453,42
|86.
|Сендецький Євген Олегович
|карате
|6211,18
|87.
|Серафин Тарас Миколайович
|армспорт
|2484,47
|88.
|Скалоцька Мирослава Володимирівна
|легка атлетика
|8695,65
|89.
|Скариш Володимир Любомирович
|веслування на човнах «Дракон»
|3726,71
|90.
|Скобельський Орест Зеновійович
|вільна боротьба
|8695,65
|91.
|Стаднік Андрій Володимирович
|вільна боротьба
|8695,65
|92.
|Стасюк Данило Олександрович
|вільна боротьба
|8695,65
|93.
|Сторожук Оксана Ігорівна
|веслування на човнах «Дракон»
|3726,71
|94.
|Струтинський Олександр Іванович
|веслування на човнах «Дракон»
|3726,71
|95.
|Тимчій Олег Орестович
|веслування на човнах «Дракон»
|2484,47
|96.
|Ткач Олександр Леонідович
|вільна боротьба
|8695,65
|97.
|Ткач Юлія Анатоліївна
|вільна боротьба
|12 422,36
|98.
|Ткачишин Степан Іванович
|вільна боротьба
|8695,65
|99.
|Томищ Марія Василівна
|вільна боротьба
|8695,65
|100.
|Ушакова Тетяна Юріївна
|карате
|6211,18
|101.
|Цимбала Андрій Петрович
|веслування на човнах «Дракон»
|3726,71
|102.
|Цудна Марія Миронівна
|пауерліфтинг
|3726,71
|103.
|Чикаліна Юлія Михайлівна
|пауерліфтинг
|3726,71
|104.
|Чичкан Олексій Юрійович
|веслування на човнах «Дракон»
|3726,71
|105.
|Чудик Оксана Богданівна
|вільна боротьба
|8695,65
|106.
|Чудовський Олесь Володимирович
|козацький двобій
|3726,71
|107.
|Чуніс Руслан Віталійович
|веслування на човнах «Дракон»
|2484,47
|108.
|Шостак Діана Маркіянівна
|карате
|6211,18
|109.
|Шостак Ольга-Богдана Євгенівна
|веслування на човнах «Дракон»
|3726,71
|110.
|Штикало Дмитро Дмитрович
|веслування на човнах «Дракон»
|3726,71
|111.
|Штикало Роман Дмитрович
|веслування на човнах «Дракон»
|3726,71
|112.
|Шустова Анастасія Вячеславівна
|вільна боротьба
|11 180,12
|113.
|Юрченко Володимир Миколайович
|кульова стрільба
|8695,65