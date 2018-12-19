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113 талановитих спортсменів та тренерів отримали премії від міста

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У Львівській міській раді відбулось вручення премій талановитим та перспективним спортсменам і тренерам за результатами року у рамках Програми надання премій Львівської міської ради талановитим та перспективним спортсменам і тренерам м. Львова на 2017−2020 роки. Грошові винагороди отримали 113 спортсменів та тренерів-переможців конкурсу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Хочу подякувати вам, тому що ви є представники спорту високих досягнень і дійсно ті особи, які прославляють наше місто і нашу країну на міжнародній арені.

В нас у місті діє дуже багато програм: підтримка тренерів, спортсменів і Кубки Львова. І дуже приємно, що ці програми стараються продублювати інші міста. Ми перші, хто стимулює тренерів і спортсменів для того, щоб вони виступали за Львів і приносили славу нашому славетному місту”, – додав начальник управління молоді та спорту ЛМР Антон Нікулін.

Список нагороджених спортсменів і тренерів:

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Вид спорту Сума премії, грн.
1. Айрапетян Каріна Гагиківна карате 2484,47
2. Бандрівський Степан Іванович санний спорт 6211,18
3. Білецький Роман Ігорович веслування на човнах «Дракон» 3726,71
4. Білінський Ростислав Володимирович веслування на човнах «Дракон» 3726,71
5. Богдан Ігор Орестович карате 8695,65
6. Бондарук Роман Романович кульова стрільба 8695,65
7. Борис Тарас Ігорович веслування на човнах «Дракон» 2484,47
8. Бородулько Володимир Олексійович веслування на човнах «Дракон» 3726,71
9. Браташ Тарас Богданович веслування на човнах «Дракон» 3726,71
10. Бундз Роман Степанович веслування на байдарках і каное 8695,65
11. Бучковський Андрій Казимирович веслування на човнах «Дракон» 3726,71
12. Варчевський Ілля Станіславович веслування на човнах «Дракон» 2484,47
13. Василів Петро Степанович веслування на човнах «Дракон» 3726,71
14. Ващишин Вікторія Андріївна карате 9937,89
15. Вергелес Віталій Вікторович веслування на байдарках і каное 11 180,12
16. Вовк Ігор Васильович вільна боротьба 7453,42
17. Вовчак Романа Ігорівна вільна боротьба 4968,94
18. Войтович Артур Русланович вільна боротьба 4968,94
19. Голонговський Віктор Олександрович пожежно-прикладний спорт 7453,42
20. Горлова Анастасія Вадимівна веслування на байдарках і каное 8695,65
21. Горуна Станіслав Миколайович карате 8695,65
22. Грищенко Остап Володимирович регбі 3726,71
23. Гук Володимир Павлович веслування на човнах «Дракон» 3726,71
24. Демчук Андрій Володимирович санний спорт 2484,47
25. Дмитришин Роман Іванович веслування на човнах «Дракон» 3726,71
26. Домінюк Михайло Михайлович гирьовий спорт 3726,71
27. Дякун Юрій Степанович веслування на човнах «Дракон» 3726,71
28. Загорбенський Любомир Ігорович кіокушинкай карате 6211,18
29. Зведенюк Павло Петрович сучасне п’ятиборство 12 422,36
30. Іваночко Степан Степанович веслування на човнах «Дракон» 3726,71
31. Іванчук Володимир Ярославович кульова стрільба 8695,65
32. Камінський Роман Володимирович кіокушинкай карате 2484,47
33. Канака Олег Андрійович велоспорт 9937,89
34. Качмар Павло Іванович веслування на човнах «Дракон» 2484,47
35. Кириченко Василина-Ірина Василівна дзюдо 8695,65
36. Кізима Ігор Григорович кульова стрільба 7453,42
37. Кіндзера Ірина Павлівна веслування на байдарках і каное 8695,65
38. Кіт Тетяна Орестівна вільна боротьба 11 180,12
39. Кміть Соломія Василівна карате 6211,18
40. Ковальчук Юрій Андрійович сучасне п’ятиборство 6211,18
41. Ковальчук Ярослав Андрійович кіокушинкай карате 2484,47
42. Колесник Юрій Олегович кульова стрільба 6211,18
43. Колесніков Андрій Віталійович фехтування 8695,65
44. Копитко Юрій Богданович веслування на човнах «Дракон» 3726,71
45. Корець Андрій Васильович веслування на човнах «Дракон» 3726,71
46. Король Олександр Сергійович кіокушинкай карате 6211,18
47. Коростильов Павло Сергійович кульова стрільба 11 180,12
48. Коростильов Сергій Миколайович кульова стрільба 9937,89
49. Кратов Олександр Андрійович спортивне орієнтування 4968,94
50. Крива Катерина Олександрівна карате 9937,89
51. Крюков Віталій Миколайович кіокушинкай карате 7453,42
52. Крюков Юрій Віталійович кіокушинкай карате 2484,47
53. Кузів Ольга Богданівна веслування на човнах «Дракон» 2484,47
54. Кухта (Гергель) Оксана Василівна вільна боротьба 7453,42
55. Лавський Владислав Федорович легка атлетика 9937,89
56. Лазурко Віктор Мар’янович таїландський бокс Муей-тай 7453,42
57. Лащ Віктор Аркадійович пожежно-прикладний спорт 7453,42
58. Лебедєв Нікіта Володимирович кіокушинкай карате 2484,47
59. Левко Анастасія Михайлівна кіокушинкай карате 2484,47
60. Лемішко Богдан Юрійович кіокушинкай карате 2484,47
61. Ленько Мирослав Андрійович санний спорт 3726,71
62. Лівач Оксана Василівна вільна боротьба 9937,89
63. Львов Станіслав Зеновійович веслування на човнах «Дракон» 3726,71
64. Марчак Ірина Олексіївна легка атлетика 7453,42
65. Марченко Вероніка Сергіївна стрільба з лука 8695,65
66. Маслюк Андрій Дмитрович веслування на човнах «Дракон» 3726,71
67. Мацола Дарина Юріївна вільна боротьба 6211,18
68. Мних Роман Романович гирьовий спорт 2484,47
69. Моклович Володимир Ярославович кульова стрільба 8695,65
70. Морквич Наталія Олексіївна фехтування 12 422,36
71. Мястковська Анастасія Володимирівна карате 8695,65
72. Овчаренко Олег Олексійович дзюдо 6211,18
73. Овчиннікова Олена Сергіївна таїландський бокс Муей-тай 4968,94
74. Палій Северин Олегович кіокушинкай карате 2484,47
75. Пастернак Володимир Ігорович кульова стрільба 8695,65
76. Пістун Андрій Ігорович вільна боротьба 8695,65
77. Породько Ігор Миколайович пауерліфтинг 7453,42
78. Порошина Ольга Володимирівна легка атлетика 8695,65
79. Прийма Сергій Богданович триатлон 8695,65
80. Прийма Софія Сергіївна триатлон 7453,42
81. Редько Ярослав Павлович веслування на човнах «Дракон» 3726,71
82. Розторгуй Марія Сергіївна пауерліфтинг 7453,42
83. Романюк Григорій Олександрович веслування на човнах «Дракон» 3726,71
84. Рябошапко Кирило Сергійович карате 6211,18
85. Савчук Сергій Михайлович карате 7453,42
86. Сендецький Євген Олегович карате 6211,18
87. Серафин Тарас Миколайович армспорт 2484,47
88. Скалоцька Мирослава Володимирівна легка атлетика 8695,65
89. Скариш Володимир Любомирович веслування на човнах «Дракон» 3726,71
90. Скобельський Орест Зеновійович вільна боротьба 8695,65
91. Стаднік Андрій Володимирович вільна боротьба 8695,65
92. Стасюк Данило Олександрович вільна боротьба 8695,65
93. Сторожук Оксана Ігорівна веслування на човнах «Дракон» 3726,71
94. Струтинський Олександр Іванович веслування на човнах «Дракон» 3726,71
95. Тимчій Олег Орестович веслування на човнах «Дракон» 2484,47
96. Ткач Олександр Леонідович вільна боротьба 8695,65
97. Ткач Юлія Анатоліївна вільна боротьба 12 422,36
98. Ткачишин Степан Іванович вільна боротьба 8695,65
99. Томищ Марія Василівна вільна боротьба 8695,65
100. Ушакова Тетяна Юріївна карате 6211,18
101. Цимбала Андрій Петрович веслування на човнах «Дракон» 3726,71
102. Цудна Марія Миронівна пауерліфтинг 3726,71
103. Чикаліна Юлія Михайлівна пауерліфтинг 3726,71
104. Чичкан Олексій Юрійович веслування на човнах «Дракон» 3726,71
105. Чудик Оксана Богданівна вільна боротьба 8695,65
106. Чудовський Олесь Володимирович козацький двобій 3726,71
107. Чуніс Руслан Віталійович веслування на човнах «Дракон» 2484,47
108. Шостак Діана Маркіянівна карате 6211,18
109. Шостак Ольга-Богдана Євгенівна веслування на човнах «Дракон» 3726,71
110. Штикало Дмитро Дмитрович веслування на човнах «Дракон» 3726,71
111. Штикало Роман Дмитрович веслування на човнах «Дракон» 3726,71
112. Шустова Анастасія Вячеславівна вільна боротьба 11 180,12
113. Юрченко Володимир Миколайович кульова стрільба 8695,65

 

 

 

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