113 талановитих спортсменів та тренерів отримали премії від міста

У Львівській міській раді відбулось вручення премій талановитим та перспективним спортсменам і тренерам за результатами року у рамках Програми надання премій Львівської міської ради талановитим та перспективним спортсменам і тренерам м. Львова на 2017−2020 роки. Грошові винагороди отримали 113 спортсменів та тренерів-переможців конкурсу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Хочу подякувати вам, тому що ви є представники спорту високих досягнень і дійсно ті особи, які прославляють наше місто і нашу країну на міжнародній арені.

В нас у місті діє дуже багато програм: підтримка тренерів, спортсменів і Кубки Львова. І дуже приємно, що ці програми стараються продублювати інші міста. Ми перші, хто стимулює тренерів і спортсменів для того, щоб вони виступали за Львів і приносили славу нашому славетному місту”, – додав начальник управління молоді та спорту ЛМР Антон Нікулін.

Список нагороджених спортсменів і тренерів: