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Завтра найдавніший храм Львова відзначатиме престольний празник

Юлія Шпак

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Завтра, 19 грудня, у День святого Миколая, престольний празник відзначає найстаріша церква Львова — храм св. Миколая Архиєпископа Мир Лікійських Чудотворця, Православної Церкви України, який знаходиться на вул. Б. Хмельницького, 28а. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Об 11.00 год. розпочнеться Архиєрейська Божественна Літургія, яку очолить Митрополит Львівський і Сокальський Православної Церкви України Димитрій (Рудюк).

Додамо, що упродовж 2017−2018 років тривала реставрація храму святого Миколая. Торік на ремонти з міського бюджету Львова було використано 3,5 млн. грн. Цього року роботи продовжили.

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