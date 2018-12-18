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Які перевізники обслуговуватимуть 72 приміські і міжміські маршрути Львівщини: визначено переможців

Дарина Смеречанська

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Визначено перевізників-переможців, які надаватимуть послуги на приміських і міжміських автобусних маршрутах загального користування Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Власне, 30 листопада відбулося завершальне засідання конкурсного комітету з визначення перевізників на приміських і міжміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Львівської області.

Зазначимо, що розглядались 72 маршрутів. Участь у конкурсі взяли 16 перевізників претендентів.

Із детальним списком переможців можна ознайомитися тут.

 

 

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