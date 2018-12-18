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Як у Львові працюватимуть ЦНАПи на Католицьке Різдво

Юлія Шпак

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Центри надання адміністративних послуг, як і всі державні установи, 23, 24 та 25 грудня матимуть вихідний день. А 22 грудня — працюватимуть за скороченим графіком — до 16.00 год. В усі інші дні офіси працюють за звичним графіком. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськраді Львова.

 

Додамо, що у кожному районі Львова працює Центр надання адміністративних послуг. Зокрема — на вул. К. Левицького, 67 (Личаківський і Галицький райони), пр. Червоної Калини 72а (Сихівський район), вул. М. Хвильового, 14а, вул. Т. Шевченка, 354 (Шевченківський район), вул. І. Виговського, 32 (Залізничний район) та вул. Ген. Чупринки, 85 (Франківський район). А також — на пл. Ринок, 1.

Графік роботи ЦНАП:

— понеділок-вівторок: 09.00 год. — 18.00 год.

— середа-четвер: 09.00 год. — 20.00 год.

— п’ятниця: 09.00 год. — 17.00 год.

— субота: 09.00 год. — 16.00 год.

Контакти: інформаційна довідка ЦНАП м. Львова: 032 297−57−95, e-mail: service_center@citylviv.gov.ua; сторінка ЦНАП м. Львова на сайті Львівської міської ради: http://city-adm.lviv.ua/services

Фото: ЛМР

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