Внаслідок ДТП у Стебнику травмувались дві людини

Вчора, 17 грудня, орієнтовно о 19:20 год., на перехресті автодороги Східниця – Пісочне та вулиці Задвірна у Стебнику сталось автозіткнення, внаслідок якого постраждали дві людини. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, «Форд Ескорт», яким керував 41-річний мешканець Дрогобича, врізався в автомобіль «ІЖ», за кермом якого перебував 58-річний мешканець райцентру.

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали 31-річна пасажирка «Форду» та 50-річна пасажирка автомобіля «ІЖ».

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.