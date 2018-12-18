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У Трускавці «Мерседес» зіткнувся з «Фольксвагеном»

Олена Карп'юк

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Вчора ввечері, 17 грудня, орієнтовно о 22:35 год. на вулиці Мазепи у Трускавці сталась ДТП, внаслідок якої постраждала 40-річна жінка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі «Мерседес», яким керував 35-річний мешканець Стебника та «Фольксваген Пасат», за кермом якого перебував 47-річний мешканець одного зі сіл Дрогобицького району.

Внаслідок зіткнення тілесні у ушкодження отримала 40-річна пасажирка «Фольксвагена».

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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