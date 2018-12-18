У школах, дитсадках та поліклініках Львова хочуть заборонити політичну агітацію

У Львові хочуть заборонити політичну рекламу та агітацію у закладах освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, інших комунальних підприємствах, установах та міських організаціях. Відповідне питання включили до порядку денного сесії Львівської міськради, яка відбудеться 20 грудня. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Проект ухвали напрацьовували відповідно до розпорядження міського голови Львова. Над ним працювали представники всіх депутатських фракцій міської ради спільно з експертами Громадянської мережі «Опора» та Комітету виборців України.

«Заборонити використання закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, інших комунальних підприємств, установ, організацій Львова для розповсюдження політичної реклами та здійснення політичної агітації», – йдеться у проекті ухвали.

Водночас у документі не вказано жодного терміну дії такої заборони. Втім він передбачає, що всі плакати, стенди, листівки та інші друковані, а також аудіовізуальні матеріали, які знаходитимуться у вищезгаданих комунальних установах, не мають містити будь-які найменувань і символіки (прапорів, розпізнавальних знаків, девізів тощо) політиків чи партій.

Політична символіка при цьому може існувати лише у приміщенні Львівської міськради, яке використовують «для розміщення фракцій політичних партій», а також на офіційних інформматеріалах про персональний склад депутатського корпусу.

Проект ухвали також передбачає заборону проведення зустрічей, презентацій чи інших публічних заходів політичного характеру у приміщеннях та на території закладів освіти, охорони здоров’я та соціального захисту Львова. Однак ця заборона не поширюється на міського голову Львова, депутатів міської та обласної рад, народних депутатів.

Відповідальними за виконання цієї ухвали мають бути безпосередньо керівники відповідних комунальних закладів. Якщо ж у якійсь школі, поліклініці чи іншій установі виявлять заборонену політичну рекламу, то очільників цих установ можуть притягнути до дисциплінарної відповідальності.

Зазначимо, що проект ухвали щодо заборони політичної реклами та агітації кілька місяців тому вже виносили на сесію Львівської міськради, однак його згодом виключили з порядку денного.

Додамо, що законодавство України забороняє будь-яку політичну агітацію у закладах освіти. Також Закон України «Про місцеві вибори» забороняє розміщувати передвиборні агітаційні матеріали на будинках і в приміщеннях органів державної лади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій державної та комунальної форми власності.

Незважаючи на все це, політичні партії неодноразово у Львові розповсюджували таку рекламу. Зокрема, під час місцевих виборів у 2015 році активісти «Опори» виявили у комунальній поліклініці №1 агітки кандидата у депутати Львівської міської ради від «Самопомочі» Віктора Проданчука, а в Личаківському відділі міграційної служби – Володимира Гірняка, який балотувався на мера Львова.

Нещодавно в одній зі львівських шкіл виявили навчальні плакати про Правила дорожнього руху плакати, які містили логотип «Самопомочі».

Також журналісти «Варіантів» наприкінці 2016 року виявили політичну агітацію «Свободи» у школі «Первоцвіт», що на Сихові. Там дітям від імені депутата міськради Львова Дмитра Чуниса роздавали пазли з партійною символікою.

Нагадаємо, що 31 грудня 2018 року в Україні офіційно стартує передвиборча президентська кампанія. Про свій намір балотуватись на цю посаду заявив і міський голова Львова Андрій Садовий.