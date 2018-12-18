Із 21 по 23 грудня у Львові відбудеться міжнародний турнір з боксу серед дорослих на призи чемпіона світу Андрія Котельника. Участь у XVI за ліком турнірі візьмуть спортсмени до 22 років з України, Румунії та Молдови. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Серед учасників престижного міжнародного турніру будуть і вихованці Академії боксу імені Андрія Котельника.

На урочисте відкриття турніру завітають чимало відомих у боксі особистостей, а саме шестиразовий чемпіон світу за версією WBO Сергій Дзінзірук, бронзовий призер Олімпійських Ігор в Сіднеї (2000) Сергій Данильченко та Заслужений тренер України з боксу, головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський.

Кращі боксери турніру будуть нагороджені цінними.

«Наша академія боксу шукає нові таланти. Дуже сподіваюся, що на цьому турнірі ми побачимо перспективних боксерів, які зможуть гучно про себе заявити. На вболівальників чекає чимало видовищних поєдинків», – каже Андрій Котельник.

Програма турніру:

21 грудня – день приїзду

22 грудня – 13:00 – перша сесія поєдинків, 16:00 – урочисте відкриття турніру,

16:15 – друга сесія поєдинків

23 грудня – 11:00 – перша сесія поєдинків, 14:00 – друга сесія поєдинків

Міжнародне свято боксу відбудеться у приміщенні Академії боксу АК BOX PROMOTION, що на ТВК «Південний» (вул. Щирецька, 36). Вхід для усіх вболівальників – вільний!

Довідково

Андрій Котельник – найуспішніший боксер-професіонал західної України. Значного успіху у свої спортивній кар’єрі Андрій досягнув на сіднейській Олімпіаді (2000 рік), коли після важкої травми зумів вийти на пік спортивної форми та виборов срібну медаль.

Андрій Котельник – президент та один з засновників Благодійного фонду Андрія Котельника, основна мета якого – допомога юним перспективним спортсменам, а також малозабезпеченим громадянам України. Щорічно фонд проводить престижний всеукраїнський юнацький турнір з боксу на призи Андрія Котельника. Окрім змагань з боксу, фонд Котельника організує й змагання серед дітей з міні-футболу.

Також за ініціативи Котельника в Україні відкрито першу школу юного боксера «АК Boх Promotion», де є усі найсучасніші умови для підготовки спортсменів. Андрій Котельник також є співзасновником промоутерської компанії АК1, яка організувала у Львові історичний перший захист чемпіонського титулу.