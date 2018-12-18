У Львові попрощалися з відомим активістом та волонтером Ігорем Коцюрубою

Сьогодні, 18 грудня, на Личаківському кладовищі провели в останню путь відомого громадського діяча, волонтера, активного учасника трьох революцій Ігоря Коцюрубу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Повідомляється, що прощання відбулось у Військовому Храмі Стрітення Господнього.

Нагадаємо, 16 грудня у червоноградській лікарні перестало битися серце відомого громадського діяча, волонтера, активіста Революції Гідності Ігоря Коцюруби. Він помер на 54-му році життя.

Ігор Коцюруба був співголовою «Революції на граніті» (1989), головою «Студентського братства» Львівської політехніки (1989–1990), секретарем «Студентського братства» м. Львова (1990–1991), учасником та організатором акції “Україна без Кучми”(2000-2001). З початку Революції Гідності (2013-2014) – активний її учасник і до останніх днів, як волонтер, допомагав українській армії.

Ігор Коцюруба – очільник громадського формування «Патріот», яке втілює ідею військово-патріотичного виховання молоді. Був головою Української ветеранської організації та членом Народної Ради України.

Народився на Луганщині в сім’ї репресованих, що поверталися з заслання на Галичину. 1982 року закінчив СШ № 10 у Червонограді, згодом вступив у СПТУ № 67. Далі у біографії майбутнього громадського діяча була військова строкова служба в Афганістані (1983-1985). Вищу освіту здобував у Львівському політехнічному інституті на інженерно-економічному факультеті (1996). Наприкінці 80-х років Ігор Коцюруба брав активну участь у громадській діяльності, зокрема, у 1990 році один з активних організаторів протесту Студентського Братства.

Фото: ЛОДА