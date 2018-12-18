У Львові оштрафували підприємця, який пропонував хабар прокурору

У Львові судили підприємця, який з метою уникнення кримінальної відповідальності за скоєння злочину запропонував прокурору п’ять тисяч доларів США за закриття кримінального провадження та непритягнення його до кримінальної відповідальності. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Зазначається, що правоохоронці розслідували факти розтрати коштів під час проведення будівництва багатоквартирних житлових будинків для військовослужбовців та учасників АТО.

З метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинення вказаного злочину, засновник будівельної компанії запропонував прокурору заключити з ними так звану «мирову угоду», а саме передати п’ять тисяч доларів США за закриття кримінального провадження та непритягнення до кримінальної відповідальності.

Зловмисник був затриманий під час спроби передачі вказаної суми працівникам військової прокуратури Львівського гарнізону. Йому було повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом), суд обрав для нього міру запобіжного заходу у вигляді арешту із альтернативою внесення застави, яку було сплачено.

Обвинувальний акт був скерований на судовий розгляд. Вироком суду зловмисника засуджено до сплати штрафу у розмірі п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 гривень з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій в органах державної влади та місцевого самоврядування терміном на три роки.