У Бориславі горів житловий будинок

Сьогодні вночі, 18 грудня, о 03:35 год. до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у Бориславі. Займання виникло у житловому будинку на вул. Модрицькій. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Ліквідувати пожежу вдалося лише о 05:05 год. Вогонь встиг знищити перекриття на площі 250 кв м та дерев’яну підлогу на площі 150 кв м.

Полум’я гасили 13 рятувальників за допомогою 3 одиниць спецтехніки.

Внаслідок пожежі постраждалих немає. Наразі всі обставини події встановлюються.