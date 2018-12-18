У 2018 році у світі вбили 80 журналістів

Від початку 2018 року в світі вбили 80 журналістів у зв’язку з їхньою професійною діяльністю. Про це йдеться у звіті міжнародної правозахисної організації «Репортери без кордонів», опублікованому 18 грудня, передає «Радіо Свобода».

Більше ніж половина загиблих журналістів припадає на п’ять держав – Афганістан (15), Сирію (11), Мексику (9), Ємен (8) і Індії (6). При цьому Мексика є єдиною країною з високим числом убитих журналістів, де немає збройного конфлікту, відзначають правозахисники. Всього в зонах воєнних конфліктів за 11 місяців 2018-го загинули 44 журналісти.

Крім того, за даними «Репортерів без кордонів», на даний час у світі 348 журналістів перебувають в ув’язненні, а 60 – утримують у заручниках. Тих, хто перебуває в заручниках, цього року на 11% більше, ніж минулого.

Як зауважують правозахисники, всіх, крім одного, утримують у трьох державах Близького Сходу: Сирії, Іраку та Ємені. Українського журналіста, автора Радіо Свобода Станіслава Асєєва утримують у полоні бойовики угруповання «ДНР».

«Репортери без кордонів» також зареєстрували три нових випадки зникнення журналістів у 2018 році, двох – у Латинській Америці й одного – в Росії.