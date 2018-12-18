Цієї неділі львів’ян запрошують на благодійний концерт

Вже цієї неділі, 23 грудня, о 18.00 год. у FESTRepublic відбудеться благодійний концерт «Пісні бабці Стефи». Про це повідомляє прес-служба міськради Львова.

«Пісні бабці Стефи» — це добре відомі і зовсім нові пісні в сучасному аранжуванні. Кошти, отримані з продажу квитків, підуть на підтримку дітей з особливими потребами”, — розповідають організатори концерту.

Як повідомляють організатори заходи на своїй сторінці у Facebook, «Пісні бабці Стефи» – це колядки, щедрівки, веснянки, колискові, заспівані її внучкою Соломією Чубай.

«Пісні бабці Стефи» є в якомусь сенсі продовженням проекту «Колискові для Олекси» і теж спрямований на підтримку дітей з особливими потребами. За кошти зібрані в рамках проектів «Пісні бабці Стефи» та «Колискові для Олекси» буде закуплено розвиткові матеріали для центрів, які підтримують дітей з аутизмом, для інтернатів, де живуть та навчаються діти з аутизмом. Зробивши благодійний внесок ви долучитеся до доброї справи. Дитячі майданчики, іграшки, розвиткові ігри, набори Lego, спеціальна апаратура, та комп’ютери зі спеціально розробленими програмами завдяки вам потраплять безспосередньо до дітей, які їх так потребують», – додають організатори.

Більше про захід на сторінці події у Facebook.