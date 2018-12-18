Сьогодні Львів прощається із волонтером Ігорем Коцюрубою

16 грудня у червоноградській лікарні перестало битися серце відомого громадського діяча, волонтера, активіста Революції Гідності Ігоря Коцюруби. Він помер на 54-му році життя. Про це на своїй сторінці у Facebook написала Оксана Маруняк, передає Львівський портал.

Прощання з Ігорем Коцюрубою відбудеться сьогодні, 18 грудня, об 11:00 год. у Військовому Храмі Стрітення Господнього (перетин вул. Клепарівська – Батуринська), чин похорону – о 12:30 год. на Личаківському кладовищі.

Люди, які знали Ігоря Коцюрубу, відгукуються про нього як про людину слова та істинного борця за справедливість.

Він був співголовою «Революції на граніті»(1989), головою «Студентського братства» Львівської політехніки (1989–1990), секретарем «Студентського братства» Львова (1990–1991), учасником та організатором акції «Україна без Кучми»(2000–2001).

Із початку Революції Гідності (2013–2014) – активний її учасник і до останніх днів, як волонтер, допомагав українській армії.

Ігор Коцюруба активно боровся з корупцією, організовував протести проти будь-якого свавілля чиновників та високопосадовців. Неодноразово домагався припинення переслідування громадських діячів, вимагав від органів правопорядку оприлюднення результатів розслідування резонансних справ.

Ігор Коцюруба також був очільником громадського формування «Патріот», яке втілює ідею військово-патріотичного виховання молоді. Був головою Української ветеранської організації та членом Народної Ради України.

Народився Ігор Коцюруба на Луганщині в сім’ї репресованих, що поверталися з заслання на Галичину. Із кінця 80-х років він бере активну участь у громадській діяльності, зокрема, у 1990 році чоловік стає одним із активних організаторів протесту Студентського Братства. Був депутатом Львівської обласної ради (1994–1998).

Фото: Facebook