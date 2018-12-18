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Під час благодійного свята «В гостях у Василя та Маланки» збиратимуть кошти для шпиталю Шептицького

Дарина Смеречанська

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У Львові на Старий Новий рік вже вдесяте відбудеться благодійне свято «В гостях у Василя та Маланки». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Вдесяте цей захід збере за одним столом львівські сім’ї, щоб у дружньому колі заколядувати, послухати талановитих музикантів, побачити театральні дійства та почастуватися традиційними українськими святковими стравами. Організовує подію БО «Фундація Духовного Відродження» ЛА УГКЦ. Родинне свято відбудеться 13 січня у Львівській духовній семінарії Святого Духа. Початок о 18.00 год.

«Свято «В гостях у Василя та Маланки» – це не лише змога відчути унікальний дух єдності і автентичних традицій, але також реальна можливість зробити добру справу. Щороку захід має конкретну благодійну мету. Цього разу будемо допомагати Шпиталю Шептицького у здійсненні великого задуму – відкритті хірургічного відділення. Також залучені кошти скеруємо на розвиток соціального служіння Церкви, зокрема на працю із нечуючими» — підкреслив в.о. керівника БО «Фундація Духовного Відродження» отець-диякон Ігор Колбасюк.

Програма свята «В гостях у Василя та Маланки» 2019 – надзвичайно насичена. Лунатиме коляда із Іриною Долею, відбудуться виступи відомих гуртів «Rockoko» та «ЯгОди». Поринути у світ театру присутнім допоможуть «Майстерня мистецького простору», а також «І люди, і ляльки». Окрім того, відбудеться показ українських вишиванок різних епох під спів хору «Слідами Херувимів». Втім і маленькі учасники свята не нудьгуватимуть, запевняє організатор Анастасія Янків.

«Будуть дітки творити власні вертепи, ялинкові прикраси. Майстер-класи проводитимуть митці, також заплановані різні квест-забави, аніматори. Театр вільних ініціатив «ОКО» разом із дітьми створюватиме Різдвяну містерію», – каже Анастасія Янків.

Співорганізатори заходу «В гостях у Василя та Маланки» націлені на допомогу Шпиталю Шептицького не випадково. Адже коли хірургічне відділення у Шпиталі знову запрацює, то люди, які зараз зовсім не мають коштів, щоб оплатити необхідні операції, отримають до них доступ на благодійних засадах.

«Зараз найбільшою складністю є облаштування системи чистих приміщень, без яких хірургія працювати не зможе. А на це потрібно кілька мільйонів. Наразі триває процес залучення благодійників», – наголосив адміністратор Шпиталю отець-доктор Андрій Логін.

На доброчинному святі «В гостях у Василя та Маланки» чекаємо на кожного, але кількість місць обмежена. Попереднє замовлення квитків і детальна інформація: 067 67 90 207; Львів, пл. св. Юра, 5.

 

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