Патрульні затримали львів’янку, яка зрізала молоду ялинку на вулиці Скрипника

У Львові патрульні затримали жінку, яка ймовірно зрізала молоду ялинку на вулиці Скрипника. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

Сьогодні вночі патрульні отримали виклик на вулицю Скрипника, де невідома жінку зрізала ялинку.

«Інспектори прибули на місце та зустрілися з заявницею. Жінка показала місце вчинення правопорушення, описала правопорушницю та погодилася написати на неї заяву. Після недовготривалих пошуків, інспектори виявили громадянку, яка ймовірно причетна до події. Її запросили до відділу поліції та викликали дільничого інспектора для встановлення всіх обставин справи», – йдеться у повідомленні.

Патрульна також закликають львів’ян купувати ялинку для свята на спеціалізованих ринках, в підрозділах лісового господарства, ніж необдумано наносити шкоду природі, роблячи на місці молодого деревця пустку.

Фото: патрульна поліція у Львівській області