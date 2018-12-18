На Радехівщині суд змусив фірму доставити дрова, які замовляв відділ освіти

Ще у вересні відділ освіти Радехівської райдержадміністрації звернувся у правоохоронні органи щодо одного з приватних підприємств, яке не здійснило поставку закуплених товарів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

Підставою втручання у справу Радехівської місцевої прокуратури стало порушення гарантованих Конституцією України прав дітей на освіту і належні умови навчання.

Відтак прокуратура у суді вимагала повного виконання підприємством умов договору, відповідно до якого воно зобов’язувалось поставити відділу освіти майже 190 кубометрів дров паливних, вартістю майже 128 тисяч гривень.

Нещодавно суд погодився із позицією прокурора та повністю задоволив позовні вимоги.