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На квартирній черзі у міськраді Львова «стоять» більше 2000 бійців АТО

Олена Карп'юк

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На квартирному обліку у Львівській міськраді перебувають 2188 військовослужбовців, які є учасниками АТО. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії.

 

Також на квартирній черзі «стоять» 17 сімей загиблих бійців АТО, 91 особа з інвалідністю внаслідок АТО (22 – з інвалідністю І−ІІ групи, 69 – з інвалідністю ІІІ групи), а також 345 учасників АТО, які є працівниками правоохоронних органів.

Зазначимо, що з початку 2018 року одноразову матеріальну допомогу від мерії у розмірі 100 тисяч гривень отримали 1000 бійців АТО. Такі виплати військові отримують у межах програми захисту інтересів учасників АТО/ООС.  Ця програма діє з 2017 року, і за цей час матеріальну допомогу отримали вже 2100 військовослужбовців. За наступні два роки по 100 тисяч гривень отримають ще 2000 бійців АТО.

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