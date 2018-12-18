На квартирній черзі у міськраді Львова «стоять» більше 2000 бійців АТО

На квартирному обліку у Львівській міськраді перебувають 2188 військовослужбовців, які є учасниками АТО. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії.

Також на квартирній черзі «стоять» 17 сімей загиблих бійців АТО, 91 особа з інвалідністю внаслідок АТО (22 – з інвалідністю І−ІІ групи, 69 – з інвалідністю ІІІ групи), а також 345 учасників АТО, які є працівниками правоохоронних органів.

Зазначимо, що з початку 2018 року одноразову матеріальну допомогу від мерії у розмірі 100 тисяч гривень отримали 1000 бійців АТО. Такі виплати військові отримують у межах програми захисту інтересів учасників АТО/ООС. Ця програма діє з 2017 року, і за цей час матеріальну допомогу отримали вже 2100 військовослужбовців. За наступні два роки по 100 тисяч гривень отримають ще 2000 бійців АТО.