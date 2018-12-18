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Мешканцю Городка, який привласнив 160 тисяч гривень компанії, «світить» чотири роки тюрми

Олена Карп'юк

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У Городку судитимуть 31-річного місцевого мешканця, який привласнив 160 тисяч гривень, які клієнти оплатили пошті за доставку товарів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

 

Встановлено, що минулого року чоловік уклав агентську угоду з одним із підприємств, відповідно до якої зобов’язувався здійснювати комерційне посередництво від імені товариства щодо доставки вантажів (пошти). Відповідно, він ніс повну матеріальну відповідальність за доставку товару замовникам.

Проте зловмисник знехтував покладеними на нього обов’язками та порушив умови договору. Він отримав від замовників 160 тисяч гривень за доставку вантажів, однак не перерахував їх підприємству, а привласнив.

Такі дії фігуранта кваліфікували за ч.1 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). За вчинене йому загрожує до 4 років позбавлення волі.

Обвинувальний акт правоохоронці вже скерували для розгляду до Городоцького районного суду.

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