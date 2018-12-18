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Марія Малачинська: «Готова взятися за легалізацію доплат лікарям, якщо стану директором перинатального центру»

Соломія Головіна

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Одна з п’ятьох кандидатів на посаду директора Львівського обласного перинатального центру Марія Малачинська про те, як викорінити таке явище як конверти з «подяками» лікарям, особливо – в контексті медреформи, яка передбачає, що всі кошти мають йти винятково через касу:

«Звісно, найперше повинні проводитися профілактичні розмови з лікарями та усім медперсоналом. Я розумію, що потрібно запровадити систему, яка б ефективно працювала і дозволяла використовувати інші прозорі механізми. Тут мушу згадати про постанову Кабміну №368, яка передбачає, що пацієнти можуть робити цільові внески у благодійний фонд і чітко вказати там на що ці кошти повинні піти: на зарплату лікаря, матеріально-технічну базу, тощо. Як керівник я маю ці кошти відрахувати на зарплатню цього лікаря, якому вирішили у такий спосіб подякувати за роботу. Це робиться абсолютно прозоро і при бажанні пацієнта. Більше того, ці цільові внески не оподатковуються, тобто, якщо пацієнт дав 1000 грн у фонд, зазначивши, що вони мають бути подякою лікарю, то всі ці кошти і скерують йому.

Тому, на сьогоднішній день легалізація доплати працівникам можлива у такий спосіб: вибір лікаря чи іншого медперсоналу, додатковий сервіс або кращі умови, а також цільові внески пацієнтів. Якщо прийду на посаду, то готова впроваджувати ці напрямки легалізації доплат. Розумію, що потрібен час, щоб лікарі зрозуміли, що це правильно і, головне, – прозоро.

У 2020 році, коли державою буде гарантований пакет медпослуг, ми зможемо офіційно запровадити платні послуги понад гарантійний пакет. Але знову ж таки наголошую, що це стосується того, що не входитиме у цей гарантований державою пакет. Це правові механізми, які не дозволяють рухатися іншим чином».

Додамо, що Марія Малачинська розповіла у інтерв’ю Львівському порталу, як «розкрутити» бренд перинатального центру і зробити так, щоб сюди приїздили пацієнти навіть з-за кордону, детальніше про це читайте тут.

 

 

 

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