Львівські патрульні затримали двох чоловіків, які перебували у розшуку за крадіжки

За один день у Львові патрульні двічі виявили осіб, які перебували у розшуку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

Вчора під час патрулювання на вулиці Городоцькій екіпаж патрульних побачив чоловіка, який переходив дорогу у невстановленому місці. Його попросили зупинитися та пред’явити документи. Перевірка в базі показала, що 32-річний громадянин знаходиться у активному розшуку. Слідчі Закарпатської області розшукують даного чоловіка за підозрою у вчиненні крадіжки. Його доставили до Залізничного відділу поліції.

Під час патрулювання у Личаківському районі міста Львова, екіпаж патрульних отримав виклик, що на вулиці Медової Печери перебуває підозрілий чоловік. Інспектори прибули на місце та виявили вказаного громадянина. Виявилося що він перебуває у розшуку за підозрою у вчиненні крадіжки. Його запросили до Личаківського відділу поліції, проте чоловік відреагував агресивно, почав шарпати патрульних за форму та намагався втекти. Його затримали та передали слідчим.