Львів’янин, який «попався» на крадіжці, під час затримання побив поліцейських

У Галицький відділ поліції звернулася 35-річна директорка львівського відділення однієї зі страхових компаній. Вона повідомила, що в ніч на 5 грудня невідома особа, пошкодивши вхідні двері, проникла в офісне приміщення установи та викрала звідти техніку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Правоохоронці встановили, що до вчинення крадіжки причетний раніше неодноразово судимий 33-річний львів’янин. Під час затримання він чинив опір правоохоронцям та заподіяв їм тілесні ушкодження.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні правопорушень за ч.3 ст.185 (крадіжка) та ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Максимальне покарання, передбачене статтями, – позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

Наразі триває досудове розслідування.