Львів отримав ліцензію на переробку побутових відходів для сміттєпереробного заводу на Пластовій

Сьогодні, 18 грудня, ЛКП «Зелене місто» отримало ліцензію на перероблення побутових відходів для майбутнього заводу, який працюватиме у Львові на вулиці Пластовій, 13. Відповідний дозвіл у столиці видала Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

НКРЕКП на черговому засіданні розглянуло заяву та прийняло позитивне рішення, таким чином підтверджена відповідність ліцензійним умовам, визначеним Постановою НКРЕКП від 25.05.2017 № 683, організаційним та технологічним вимогами до провадження господарської діяльності з перероблення побутових відходів.

«Львівське комунальне підприємство «Зелене місто» одним з перших в комунальній галузі України здобуло ліцензію для здійснення господарської діяльності з перероблення твердих побутових відходів. Це стало можливим завдяки реалізації рішень Львівської міської ради, виділенню відповідної території для розташування підприємства, виконанню проектних робіт з проектування стадії ТЕО та П, та співпраці з Європейським Банком Реконструкції та розвитку», — розповів директор ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря.

Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» господарська діяльність з перероблення побутових відходів підлягає обов’язковому ліцензуванню. Таким чином, ЛКП «Зелене місто», яке має планову діяльність з переробки твердих побутових відходів звернулося до органу ліцензування — Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг з відповідною заявкою для отримання такої ліцензії.