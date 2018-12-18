Казковий тиждень у Львівській національній опері: яку виставу обрати?

Із 19 по 23 грудня Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької мають змогу побачити вистави легендарних Дж. Пуччіні, Й. Штрауса, П. Чайковського та інших. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі театру.

ПЕРЕЛІК ПОДІЙ ЛЬВІВСЬКОЇ ОПЕРИ НА ТИЖДЕНЬ:

Середа, 19 грудня – музична казка «Попелюшка»

В основі музичного твору лежить добре відома казка «Попелюшка» – про працьовиту дівчинку, злу мачуху та її ледачих дочок – Колючку і Злючку. Добра повчальна історія продовжує радувати і дивувати не лише маленьких глядачів, а й дорослих.

Початок о 12.00. Квитки за посиланням – Попелюшка

Четвер, 20 грудня – оперета «Летюча миша»

«Летюча миша» – один з найбільш неперевершених творів не тільки автора, Йоганна Штрауса-молодшого, але одна з найдивовижніших оперет загалом.

Оперета названа на честь головної героїні Розалінди, яку чоловік не впізнав на балу в костюмі летючої миші і закохався в неї без пам’яті. На цьому маскараді була ще одна маска, яка зуміла проявити талант і здійснити заповітну мрію…

Початок о 18.00. Квитки за посиланням – Летюча миша

Четвер, 20 грудня – концерт «Світові шедеври» (Дзеркальна зала)

Видатний віолончеліст Марцель Бергман (Ізраїль) дасть концерт у Львівської оперному театрі. У програмі концерту пролунають такі твори:

Р.Шуман – Адажіо і Алегро

Й.Брамс – Соната оп. 38

К.Дебюссі – Дві прелюдії: Місячне світло

Дівчина з волоссям кольору льону

Довідка: Марцель Бергман виріс у Львові, навчався у музичній школі імені С.Крушельницької. У 1978 році, після приїзду в Ізраїль, став концертмейстером групи віолончелей Ізраїльського філармонічного оркестру. Паралельно протягом 20 років у складі Ізраїльського Фортепіанного тріо гастролював по Європі, Північній і Південній Америці і Японії, включаючи багато відомих фестивалів.

Початок о 19.00. Квитки за посиланням – Світові шедеври

П’ятниця – 21 грудня, Неділя – 23 грудня – балет «Лускунчик»

Балет Петра Ілліча Чайковського «Лускунчик» вважається символом чарівних змін і постійного оновлення життя. Історія про те, як дерев’яна лялька виявилася зачарованим принцом, який за допомогою доброї і самовідданої дівчинки Марі переміг злого Мишачого короля, – не просто красива казка. Це хвилююча розповідь про той швидкоплинний час, коли на зміну безтурботному дитинству приходять світлий смуток юності, мрії про кохання і гармонію.

Квитки за посиланням – Лускунчик

Субота, 22 грудня – опера «Служниця-пані» (Дзеркальна зала)

В опери Дж. Б. Перголезі «Служниця-пані» незвичайно щаслива сценічна доля. Коли двадцятитрьохлітній композитор з Неаполю створював інтермеццо до своєї опери-серіа «Гордий бранець» (два комічні номери, які виконувалися між діями трьохактної опери), він, безумовно, не сподівався, що саме ця інтермедія «Служниця-пані» перевершить за популярністю усі написані ним твори і принесе йому гучний успіх і славу родоначальника нового жанру – італійської комічної опери-буфа.

«Служниця-пані» отримала популярність не тільки в Італії. Після того як вона була перекладена французькою мовою, опера витримала майже 200 вистав у Парижі (1752). «Служниця-пані» завоювала всю Європу.

У Львівській опері ця вистава була вперше показана під час міжнародного фестивалю Соломії Крушельницької цьогоріч. Вона настільки сподобалась глядачам, що театр вирішив залишити її у своєю репертуарі.

Початок о 15.00. Квитки за посиланням – Служниця-пані

Субота, 22 грудня – опера «Богема»

«Богема» Джакомо Пуччіні – один з найбільш ліричних творів знаменитого італійця. Проникливі мелодії й щедра оркестровка забезпечать музичним гурманам вишукане задоволення.

В основу лібрето покладено сюжет з життя Латинського кварталу, де з давніх-давен і донині мешкає паризька богема, яка незважаючи на бідність і знедоленість, раз і назавжди зробили свій вибір в користь мистецтва, творчості, кохання…

Початок о 18.00. Квитки за посиланням – Богема

Неділя, 23 грудня – концерт «Фантазії» (Дзеркальна зала)

Переможець гранту від Українського культурного фонду під назвою «Ірина Ключковська «Фантазії» – це проект, в якому записувалась вокальна камерна музику А. Кос-Анатольського та О. Козаренка. Презентація диску відбулась 1 грудня в Коломиї. Як концертна програма вперше звучатиме у Львові 23 грудня в Дзеркальній залі Львівської опери.

Даний проект є надзвичайно актуальним для сучасного українського слухача. Він поєднав два чудові музичні стилі: елегійний солоспів А. Кос-Анатольського, та поліжанрову, переважно циклічну вокальну творчість О. Козаренка.

Початок о 15.00. Квитки за посиланням – Фантазії

Неділя, 23 грудня – опера «Аїда»

«Аїду», один зі своїх шедеврів, Верді написав на замовлення Каїрської опери в честь відкриття Суецького каналу.

У задушливому пустельному ландшафті, під нескінченно жарким небом склалася любовна піраміда: полонена ефіопська царівна Аїда, полководець Радамес і мстива цариця Амнеріс жадають повітря і любові. Потреба в щирості і справжніх почуттях змушує героїв діяти будь-якими засобами.

На сцені Львівської опери виконується італійською мовою з українськими субтитрами.

Початок о 18.00. Квитки за посиланням – Аїда