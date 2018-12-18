У Львові двох працівників поліції охорони оштрафували через декларації

Шевченківський районний суд м. Львова визнав винними двох працівників Управління поліції охорони у Львівській області у вчиненні адмінправопорушень, передбачених ч.1 ст.172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

Встановлено, що поліцейські без поважних причин несвоєчасно заповнили на офіційному веб-сайті НАЗК декларацію про доходи, яку подають перед звільненням.

Суд застосував до порушників стягнення у вигляді штрафу.