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ДТП із маршруткою у Сколе: травмовано двоє людей

Олена Карп'юк

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Вчора, 17 грудня, орієнтовно о 13:20 год., на трасі Київ – Чоп у місті Сколе сталась аварія за участі рейсового автобуса. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

Як попередньо встановили правоохоронці, автомобіль ВАЗ-2114, яким керував 36-річний мешканець Жидачева, зіткнувся з рейсовим автобусом «Еталон», за кермом якого перебував 50-річний мешканець Миколаївського району.

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали водій та 64-річний пасажир ВАЗу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події.

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