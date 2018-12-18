ДТП із маршруткою у Сколе: травмовано двоє людей

Вчора, 17 грудня, орієнтовно о 13:20 год., на трасі Київ – Чоп у місті Сколе сталась аварія за участі рейсового автобуса. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, автомобіль ВАЗ-2114, яким керував 36-річний мешканець Жидачева, зіткнувся з рейсовим автобусом «Еталон», за кермом якого перебував 50-річний мешканець Миколаївського району.

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали водій та 64-річний пасажир ВАЗу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події.