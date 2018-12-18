Дороги і вулиці Львова від снігу розчищають 68 одиниць техніки

Сьогодні зранку, 18 грудня, до прибирання міста від снігу залучили 68 одиниць техніки. Для посипання доріг та хідників використали 410 кубометрів суміші, в тому числі 2 тонни реагентів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Найбільше снігоочисної техніки працювало у Личаківському районі – 13 машин, у Галицькому, Залізничному і Сихівському районах – по 12 машин, ще 11 машин – у Шевченківському районі, а у Франківському районі – 8 машин.

Загалом до роботи залучили 3 грейдери, 9 підмітальних машин, 31 піскорозкидувач, 5 навантажувачів, 18 тракторів, 2 одиниці іншої техніки.

«На ранок магістральні дороги почищені добре. Сьогодні особливу увагу комунальних служб буде скеровано на тротуари та внутрішньоквартальні дороги», – розповіла директорка департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради Ірина Маруняк.

Загалом до роботи в зимовий період у Львові підготовлено 135 одиниць снігоприбиральної техніки.

Нагадаємо, стежити за роботою снігоприбиральної техніки можна он-лайн.