Доба на Донбасі пройшла без втрат

Упродовж минулої доби, 17 грудня, російські окупаційні війська сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. При цьому озброєння, заборонене Мінськими угодами, не застосовувалось. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі Операції об’єднаних сил.

Минулої доби опорні пункти українських військ бойовики обстріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населеного пункту Кримське на Луганському напрямку, в районі населеного пункту Луганське на Світлодарському напрямку, поблизу населених пунктів Мар’їнка, Тарамчук, Славне – на Донецькому напрямку, а також у районі селища Гнутове, що на Маріупольському напрямку.

Внаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав.

За даними розвідки, 17 грудня одного окупанта було знищено та ще чотирьох поранено.

Протягом поточної доби ворог відкривав вогонь по позиціях українських військових в районі селища Славне на Донецькому напрямку, а також в районі населеного пункту Чермалик на Маріупольському напрямку. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил протягом поточної доби немає.