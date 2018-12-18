До Дня святого Миколая дітям військовослужбовців Академії сухопутних військ влаштували казкове свято

Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Академії сухопутних військ.

Святковий настрій для них створили клоуни, веселі аніматори, казкові артисти. Також для маленьких гостей працювала фотозона, бульбашкова зона та різдвяна карета з кіньми, яка зустрічала та везла гостей на свято.

Непідробна радість та сміх дітлахів свідчили про вдало проведене свято, яке підготували військовослужбовці Академії та запрошені актори, зокрема представники 58-го Будинку офіцерів, театру-кабаре «Леополіс», танцювального колективу «Панночка», Ігор Федак, «Дитяча планета», «Львівський каретний двір», «пані Валя», а також курсанти Інституту морально-психологічного забезпечення та інших факультетів.

А наприкінці, малюкам подарували солодкі подарунки.