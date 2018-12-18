Депутати пропонують міськраді Львова вдвічі збільшити суму допорогових закупівель у Prozorro

Депутати Львівської міськради Андрій Карбовник (Свобода) та Остап Доскіч (БПП) ініціюють проект ухвали, яким пропонують збільшити суму допорогових закупівель мерії у системі Prozorro до 1 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міської ради Львова.

Ще у 2016 році виконком Львівської міськради встановив, що всі закупівлі товарів та послуг відбуватимуться через систему електронних держзакупівель Prozorro, якщо їхня вартість перевищує 500 тисяч гривень.

Втім тепер депутати пропонують збільшити цю суму вдвічі. Тобто всі закупівлі міської ради, вартість яких становить менше 1 млн грн, мала б відбуватись без торгів.

У пояснювальній записці про проекту ухвали депутати пояснюють, що таке рішення нібито «істотно вплинуть на оперативність і ефективність виконання робіт районними адміністраціями та комунальними підприємствами».

«Згідно з даними Державної служби статистики України, індекс інфляції за 2018 рік станом на вересень склав 105,6%. Така динаміка зростання споживчих цін суттєво впливає на процес та ефективність здійснення закупівель виконавчими органами, комунальними закладами, установами та підприємствами Львівської міської ради», – вказано у пояснювальній записці про пропонованого проекту ухвали.

Своєю чергою міський голова Львова Андрій Садовий вже заявив, що виступає категорично проти такого проекту ухвали, а дії депутатів вважає свідомою провокацією.

«Інакше, ніж свідомою провокацією такі пропозиції депутатів назвати не можу. Я категорично проти таких пропозицій. Львів завжди показував приклад, і ця політика міста не зміниться. Шанси, що ця ухвала буде підтримана депутатською більшістю, дорівнюють нулю», – наголосив Андрій Садовий.

Нагадаємо, із кінця серпня Львівська міська рада розпочала також у системі Prozorro продавати комунальні приміщення. Відтоді мерія заробила більше 100 мільйонів гривень.