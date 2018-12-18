Через зіткнення з автобусом з рейок зійшов трамвай. Електротранспорт курсує за зміненим маршрутом

На вул. Городоцька, 135 у напрямку до центру трапилась ДТП між автобусом і трамваєм. Унаслідок зіткнення трамвай зійшов з рейок заднім візком. На час з’ясування причин події та усунення наслідків ДТП трамвайні вагони № 1, 6 і 9 курсуватимуть за зміненим маршрутом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

На місці події працюють поліція і служби ЛКП «Львівелектротранс».

«На вул. Городоцькій трапилась ДПТ за участі автобуса і трамвая. Унаслідок зіткнення, трамвайні вагони № 1, 6, 9 курсують за зміненим маршрутом, а саме: трамваї № 1 і № 9 курсують вулицею Коновальця, а трамваї № 6 — вулицею Вітовського — до „Академії мистецтв“ і у зворотному напрямку. Максимальний час для усунення наслідків зіткнення та відновлення роботи трамваїв за звичним маршрутом — 3 години. Причини і винуватців ДТП встановлює поліція», – повідомив начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс» Іван Бондар.