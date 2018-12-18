Через пластикові вікна у пам’ятках архітектури оштрафували шістьох львів’ян

Під час засідання адміністративної комісії створеної при виконавчому комітеті ЛМР щодо порушення законодавства про охорону історичної спадщини було розглянуто протоколи щодо незаконних дій на 8 об’єктах культурної спадщини Львова, які вчинили фізичні та юридичні особи (заміна дерев’яних вікон на пластикові, перепланування). Було накладено максимальні штрафи в розмірі 1700 грн на 6 фізичних осіб, а розгляд 2 протоколів, складених на юридичних осіб, перенесли. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Зокрема адміністративна комісія наклала максимальний штраф у розмірі 1700 грн на власника нежитлових приміщень — фізичну особу, яка провела роботи з перепланування в будинку на вул. Дорошенка, 59, та на власників квартир в будинках на вул. Городоцька, 67, вул. Дорошенка, 23 та Конотопська, 7.

Щодо порушень, вчинених юридичними особами, то комісія повторно розглянула порушення по заміні 14 дерев’яних вікон на вул. Дорошенка, 41 (факультет ЛНУ ім. І. Франка). Присутній на засіданні комісії представник університету доповів, що укладено угоду з підрядником, який проведе роботи з ліквідації усіх зауважень до вікон, які виникли. На проведення цих робіт визначено термін — до 1 березня 2019 року.

Також комісія розглянула справу про порушення вчинене юридичною особою в будинку на пл. Ринок, 5, провівши перепланування у нежитлових приміщеннях. Розгляд справи перенесено до наступного засідання. Порушнику буде скеровано листи з вимогою надати пояснення і дозвільні документи на проведення робіт.