Водіїв та пішоходів попереджають про ожеледицю на дорогах Львівщини

На дорогах Львівщини ожеледиця. Водіям необхідно ретельно дотримуватися вимог Правил дорожнього руху, а пішоходам подбати про свою безпеку. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управління Національної поліції у Львівській області.

Правоохоронці закликають водіїв дотримуватися безпечної швидкості руху, інтервалу та дистанції, уникати ризикованих маневрів, бути особливо обачними на мостах, шляхопроводах, спусках та підйомах. Вчасно вмикати сингали поворотів.

«Завчасно знижуйте швидкість, наближаючись до пішохідних переходів, біля шкіл та дитячих садків. Користуйтеся пасками безпеки та нагадуйте про це пасажирам. За умов недостатньої видимості – обов’язково вмикайте ближнє світло фар», – йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці закликають бути якомога обережнішими пішоходів, а у темну пору доби радять використовувати на верхньому одязі світловідбиваючі елементи, аби водії могли вчасно помітити вас на дорозі.