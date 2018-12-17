У Львові здають в оренду 13 комунальних приміщень

Управління комунальної власності планує здати в оренду 13 об’єктів нерухомого майна. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Всі 13 комунальних приміщень розташовані у різних районах Львова. Їх можна отримати в оренду на 5 років.

Всім, хто хоче отримати об’єкти у користування на підставі договору оренди, потрібно звернутися у мерію до 29 грудня включно. Зокрема, слід скерувати заяву про укладення договору на адресу управління комунальної власності через ЦНАПи. Заява повинна обов’язково містити пропозицію про цільове використання об’єкта оренди, терміном на 5 років.

До заяви додається:

Для фізичних осіб — засвідчена заявником копія паспорта громадянина України (1, 2, 11 сторінки). Для професійних творчих працівників — засвідчені заявником копія диплому про освіту або членського квитка члена творчої спілки. Для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців — витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Довідка про відсутність справи про банкрутство.

У разі надходження однієї заяви конкурс на право оренди не проводиться, а договір оренди укладається із заявником, який, відповідно, проводить оплату послуг з незалежної оцінки об’єкта оренди, а також оплату за нотаріальне посвідчення договору оренди. У разі надходження двох і більше заяв, управління комунальної власності оголошує конкурс на право оренди у порядку, встановленому чинним законодавством України.