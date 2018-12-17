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У Львові судитимуть 22-річного хлопця, який разом із товаришами напав на іноземця

Олена Карп'юк

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Ще 17 березня до поліції звернувся 35-річний громадянин Сирії, який навчається в одному із одеських вищих навчальних закладів. Він повідомив, що приїхав до Львова з туристичною метою, а ввечері напередодні на розі вулиць Чупринки та Бандери його пограбували невідомі. Застосувавши фізичну силу, вони відібрали у чоловіка сумку, в якій було 8000 доларів, два мобільні телефони, бурштинові чотки, особисті речі та документи. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

Правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетні четверо осіб віком від 22 до 28 років, серед них – жителька Пустомитівського району та громадянин однієї з азійських країн. Заштовхавши потерпілого в автомобіль «Мерседес 220 Е», зловмисники побили його металевою палицею. Коли ж чоловік спробував утекти, то вони його наздогнали, заподіяли ще кілька ударів і відібрали сумку.

Вирок щодо трьох із них суд виніс раніше. Днями четвертому учаснику розбою, 22-річному  жителю Тернопільщини, раніше судимому за незаконне заволодіння транспортним засобом, повідомили про підозру у вчиненні злочинів за ч.2 ст.187 (розбій) та ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Максимальне покарання, передбачене статтями, –позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна.

Наразі триває досудове розслідування.

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