У Києві п’яний СБУшник із пістолетом викрав у таксиста авто

На вулиці Борщагівській у Києві правоохоронці затримали п’яного підполковника СБУ, який під погрозою пістолета викрав у таксиста автомобіль. Про це пише Українська правда, передає Львівський портал.

Про одіозне затримання повідомив на своїй сторінці у Facebook волонтер Роман Синіцин. За його даними, звати затриманого «Онищук Іван Васильович, він має звання підполковник і працює на посаді консультанта-експерта з оперативних питань Служби Безпеки України».

Те, що затримали за викрадення авто співробітника СБУ, підтвердили і джерела Української правди у правоохоронних органах.

У патрульній поліції повідомили, що їхні співробітники виїжджали на затримання нетверезого чоловіка, який викрав авто, але назвати його дані не змогли, посилаючись на закон.

«Вчора вночі був виклик про незаконне заволодіння транспортним засобом. Чоловік під погрозою пістолета заволодів автомобілем “Тойота” і втік з місця події. Патрульні отримали орієнтування і зупинили транспортний засіб на вулиці Борщагівській», – розповіли у прес-службі патрульної поліції.

На місце також викликали слідчо-оперативну групу.

«Оскільки чоловік за кермом транспортного засобу мав ще й ознаки алкогольного сп’яніння, але від освідчення відмовився, то патрульні склали на нього адмінматеріали за керування у стані сп’яніння», – розповіли у прес-службі.

В СБУ Українській правді повідомили, що зловмисника затримала поліція, а вони «надають сприяння».

У правоохоронних органах водночас повідомили, що цією справою займається Державне бюро розслідувань.

Фото: KIEV.INFORMATOR.UA