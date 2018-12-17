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Школяр із Борислава переміг у Всеукраїнському музичному конкурсі

Олена Карп'юк

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У Дрогобичі завершився Всеукраїнський відкритий конкурс баяністів-акордеоністів «Візерунки Прикарпаття». Упродовж трьох днів за звання найкращого музиканта змагалися учасники з України і з-за кордону. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Усіх учасників конкурсу розділили за віковими категоріями. Серед 24 конкурсантів вихованець Бориславської дитячої школи мистецтв Максим Костик став найкращим. Він виборов Диплом І ступеня. Для юного музиканта ця перемога є першою.

Крім музикантів з України, в Дрогобичі, на «Візерунках Прикарпаття» виступали цього року акардеоністи із Білорусі, Литви, Чехословаччини та Італії.

Фото: ЛОДА

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