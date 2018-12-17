Львів’ян просять не нищити зелені насадження в парках та скверах

На вихідних у Парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького невідомі знищили магнолію (170 см) та ялинку. Мерія просить львів’ян не нищити зелені насадження в парках та скверах. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

«Цими вихідними у нас, в Парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького, знову знищили магнолію. Це деревце було не маленьке (170 см.) і цвіло цього року двічі, а також, очевидно, грабіжники хотіли вкрасти ялинку, але не встигши її забрати, залишили зрубаною. Я прошу мешканців міста берегти природу парку та припинити нищення зелених насаджень», — закликав директор Парку культури та відпочинку ім. Б.Хмельницького Олександр Молодий.

Фото: ЛМР