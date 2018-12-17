ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’ян просять не нищити зелені насадження в парках та скверах

Юлія Шпак

|

На вихідних у Парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького невідомі знищили магнолію (170 см) та ялинку. Мерія просить львів’ян не нищити зелені насадження в парках та скверах. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

 

«Цими вихідними у нас, в Парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького, знову знищили магнолію. Це деревце було не маленьке (170 см.) і цвіло цього року двічі, а також, очевидно, грабіжники хотіли вкрасти ялинку, але не встигши її забрати, залишили зрубаною. Я прошу мешканців міста берегти природу парку та припинити нищення зелених насаджень», — закликав директор Парку культури та відпочинку ім. Б.Хмельницького Олександр Молодий.

Фото: ЛМР

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Перинатальний центр у Львові має стати брендом. Тоді до нас їздитимуть народжувати навіть з-за кордону, – Марія Малачинська
Соломія ГОЛОВІНА
Перинатальний центр у Львові має стати брендом. Тоді до нас їздитимуть народжувати навіть з-за кордону, – Марія Малачинська

«Направду хочу, щоби мої діти та внуки народжували в Україні, а не їхали для цього закордон. Знаю, як це зробити, маю ві...

Як у нових магазинах «АТБ» використовують досвід мережі
Олесь ТЯГАЙ
Як у нових магазинах «АТБ» використовують досвід мережі

Відома торговельна мережа уніфікувала роботу своїх маркетів по всій країні завдяки групам підтримки. Наприкінці листо...

Сучасна архітектура в серці історичного Львова: бути чи не бути?
Наталя ДУЛЯБА
Сучасна архітектура в серці історичного Львова: бути чи не бути?

Цьогоріч Львів відзначає 20-ту річницю входження до Списку світової спадщини ЮНЕСКО. 5 грудня 1998 року на засіданні ком...

Сім’я напрокат. Як на Львівщині готують патронатних вихователів
Соломія ГОЛОВІНА
Сім’я напрокат. Як на Львівщині готують патронатних вихователів

Вже до кінця цього року на Львівщині мають з’явитися перші патронатні вихователі, які братимуть до себе на тимчасове про...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...