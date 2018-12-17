Львів’ян кличуть у Шевченківський гай святкувати Різдво. Програма заходів

Вже стало традицією, 7−8 січня, з 12.00 до 18.00 святкувати Різдво в Гаю. Щороку львівські родини, друзі та гості міста збираються у Музеї народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького, щоб відчути сповна атмосферу Різдва. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.
«Гості свята колядують разом із гуртами автентичної музики, від хати до хати, зможуть навчитися створювати ляльки-мотанки, дідушки, різдвяні павуки з соломи, відвідати майстер-класи із ковальського мистецтва, скуштувати хліба, випеченого в старовинній печі, довідатись про давні звичаї святкування Різдва та приготування традиційних різдвяних страв. На території Музею розгорнеться Ярмарок, який запрошує скуштувати смачні різдвяні страви: медову кутю, пампушки, духмяний узвар та інші смаколики», — розповідають організатори свята.
На головній сцені свята лунатимуть колядки, виступатимуть вертепи, а також усі учасники фестивалю спільно колядуватимуть.
Програма
Різдво в Гаю, 7 – 8січня 2018 року
12:00 -18:00 щодня*
Колядуємо разом із гуртом автентичної музики «Коралі», які водитимуть ватаги колядників від хати до хати на Різдво в Гаю!
Хата с. Орявчик, 1792 рік
Садиба, де файно колядують та частують пампушками
Хата с. Тухолька
Садиба музики. Виставка автентичних музичних інструментах. Майстер-класи із виготовлення ляльок-мотанок
Хата с. Либохора, 1812 рік
Вертепна галявина. Виступи вертепів та театралізовані дійства
Олійня с. Головецько
Майстер-класи із виготовлення дідухів та павуків із соломи
Виставка в костелі с. Язлівчик
Кузня та козацька слобода
Частуємо кулішем та козацькими смаколиками
Галявина біля церкви с. Кривка
Головна сцена «Різдва в Гаю»: театралізовані дійства, виступи етно-гуртів, спільна коляда
Катання на конях
Зимові ігри та забави
Майстер-класи з прядіння, випікання хліба та ін.
ГОЛОВНА СЦЕНА «РІЗДВА В ГАЮ»
7 СІЧНЯ
Виступи колективів «Коралі», а також традиційний конкурс вертепів та театралізованих вертепних дійств.
8 СІЧНЯ
Виступи колективів «Ойкумена», дуету «Двійко», а також традиційний конкурс вертепів та театралізованих вертепних дійств.
ВЕРТЕПНА ГАЛЯВИНА
7-8 СІЧНЯ
14:00- 16:00 Велика родинна коляда разом із вертепними дійствами
Юлія Шпак