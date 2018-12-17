Львів’ян кличуть у Шевченківський гай святкувати Різдво. Програма заходів

Вже стало традицією, 7−8 січня, з 12.00 до 18.00 святкувати Різдво в Гаю. Щороку львівські родини, друзі та гості міста збираються у Музеї народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького, щоб відчути сповна атмосферу Різдва. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Гості свята колядують разом із гуртами автентичної музики, від хати до хати, зможуть навчитися створювати ляльки-мотанки, дідушки, різдвяні павуки з соломи, відвідати майстер-класи із ковальського мистецтва, скуштувати хліба, випеченого в старовинній печі, довідатись про давні звичаї святкування Різдва та приготування традиційних різдвяних страв. На території Музею розгорнеться Ярмарок, який запрошує скуштувати смачні різдвяні страви: медову кутю, пампушки, духмяний узвар та інші смаколики», — розповідають організатори свята.

На головній сцені свята лунатимуть колядки, виступатимуть вертепи, а також усі учасники фестивалю спільно колядуватимуть.

Програма

Різдво в Гаю, 7 – 8січня 2018 року

12:00 -18:00 щодня*

Колядуємо разом із гуртом автентичної музики «Коралі», які водитимуть ватаги колядників від хати до хати на Різдво в Гаю!

Хата с. Орявчик, 1792 рік

Садиба, де файно колядують та частують пампушками

Хата с. Тухолька

Садиба музики. Виставка автентичних музичних інструментах. Майстер-класи із виготовлення ляльок-мотанок

Хата с. Либохора, 1812 рік

Вертепна галявина. Виступи вертепів та театралізовані дійства

Олійня с. Головецько

Майстер-класи із виготовлення дідухів та павуків із соломи

Виставка в костелі с. Язлівчик

Кузня та козацька слобода

Частуємо кулішем та козацькими смаколиками

Галявина біля церкви с. Кривка

Головна сцена «Різдва в Гаю»: театралізовані дійства, виступи етно-гуртів, спільна коляда

Катання на конях

Зимові ігри та забави

Майстер-класи з прядіння, випікання хліба та ін.

ГОЛОВНА СЦЕНА «РІЗДВА В ГАЮ»

7 СІЧНЯ

Виступи колективів «Коралі», а також традиційний конкурс вертепів та театралізованих вертепних дійств.

8 СІЧНЯ

Виступи колективів «Ойкумена», дуету «Двійко», а також традиційний конкурс вертепів та театралізованих вертепних дійств.

ВЕРТЕПНА ГАЛЯВИНА

7-8 СІЧНЯ

14:00- 16:00 Велика родинна коляда разом із вертепними дійствами