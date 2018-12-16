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Звільнення українських заручників залежить виключно від Путіна, – Порошенко

Олександр Косик

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Петро Порошенко заявив, що питання звільнення українських заручників залежить виключно від однієї людини – Володимира Путіна. Про це Президент України заявив під час прес-конференції 16 грудня, повідомляє Еспресо.TV.

 

“Те, що ми вже рік не можемо звільнити жодного українського заручника з окупованих територій, не можемо звільнити жодного політв’язня із в’язниць Росії, жодного – з території незаконно анексованого Криму, полягає не втому, що президент Російської Федерації спілкується, чи не спілкується з Порошенком. Питання полягає у тому, що він не бажає їх звільняти. Це залежить навіть не від його політичної волі, а від бажання – захотів звільнив, захотів – ні. Це точно ніяк не залежить від тих, хто сидить у рамках тристоронньої контактної групи, точно не залежить від церкви. Я звертався до будь-яких церковних ієрархів, з проханням втрутитися у цей процес та допомогти нам. Це точно не залежить від лідерів світу. Це залежить від однієї людини. Навіть коли ми спілкувалися, коли він мав ту, чи іншу  аргументацію, він не звільняв наших заручників”, – сказав Порошенко.

Президент наголосив, що готовий зустрічатися та працювати у тому числі з Медведчуком задля звільнення українців.

“І якщо стоїть питання перед президентом Порошенко, що він має зустрічатися і готувати будь-які пропозиції, які допоможуть повернути наших хлопців і дівчат додому, незалежно, чи це заручники на окупованій території, чи політв’язні в Криму, я буду це робити і буду зустрічатися”, – додав Порошенко.

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