Українець переміг на Чемпіонаті світу з плавання

Український плавець Михайло Романчук отримав золоту медаль на Чемпіонаті світу на «короткій воді» у китайському місті Ханчжоу. Про це повідомляє прес-служба НОК, передає Львівський портал.
Спортсмен подолав заплив на 1500 метрів вільним стилем у «короткій воді» (довжина басейну — 25 метрів) за 14 хвилин 9,14 секунди.
На останніх метрах дистанції українець випередив титулованого італійського плавця Грегоріо Палтріньєрі та своїм результатом встановив новий рекорд чемпіонату.
Михайло Романчук – чемпіон світу!!!🇺🇦🏊♀️🥇
Блискучою перемогою українського плавця завершився фінальний заплив на 1500 м вільним стилем на чемпіонаті світу на короткій воді у китайському Ханчжоу. Його час 14.09,14 став новим рекордом ЧС.
Вітаємо і пишаємося!!!👍👍👍 pic.twitter.com/L0wEYJIpbI
— НОК України (@OlympicUA) 16 грудня 2018 р.
Олександр Косик