Українець переміг на Чемпіонаті світу з плавання

Український плавець Михайло Романчук отримав золоту медаль на Чемпіонаті світу на «короткій воді» у китайському місті Ханчжоу. Про це повідомляє прес-служба НОК, передає Львівський портал.

Спортсмен подолав заплив на 1500 метрів вільним стилем у «короткій воді» (довжина басейну — 25 метрів) за 14 хвилин 9,14 секунди.

На останніх метрах дистанції українець випередив титулованого італійського плавця Грегоріо Палтріньєрі та своїм результатом встановив новий рекорд чемпіонату.