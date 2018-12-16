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Українець переміг на Чемпіонаті світу з плавання

Олександр Косик

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Український плавець Михайло Романчук отримав золоту медаль на Чемпіонаті світу на «короткій воді» у китайському місті Ханчжоу. Про це повідомляє прес-служба НОК, передає Львівський портал.

 

Спортсмен подолав заплив на 1500 метрів вільним стилем у «короткій воді» (довжина басейну — 25 метрів) за 14 хвилин 9,14 секунди.

На останніх метрах дистанції українець випередив титулованого італійського плавця Грегоріо Палтріньєрі та своїм результатом встановив новий рекорд чемпіонату.

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