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У мерії запевняють, що на дорогах міста працює 74 снігоприбиральні машини

Олександр Косик

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Станом на ранок в місті працювало 74 одиниці снігоприбиральної техніки. Для посипання доріг було використано 609 м куб суміші. Комунальники найперше розчищали магістральні дороги, потім перейшли на внутріквартальні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

Відтак, у Галицькому районі до прибирання було залучено 13 одиниць техніки, у Франківському — 12, у Залізничному — 13, у Шевченківському — 12, у Личаківському — 11, у Сихівському — 13.

Загалом по місту працювало 14 підмітальних машин, 33 піскорозкидувачі, 5 навантажувачів, 21 трактор та 1 одиниця іншої техніки.

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