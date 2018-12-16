Епіфаній сказав, що не прийматиме жодних вагомих рішень щодо УПЦ МП до отримання томосу

Новообраний глава Української православної церкви митрополит Епіфаній заявив, що до отримання Томосу українська церква «не буде ухвалювати жодних вагомих рішень». Про це митрополит заявив у коментарі журналістам 16 грудня після богослужіння у Михайлівському соборі, коментуючи питання щодо подальшого статусу представників УПЦ Московського патріархату.

«Томос – той документ, який нас оформить юридично, як автокефальну, незалежну церкву. Після цього документу ми будемо формувати усі відповідні органи, які будуть керувати та брати участь у розбудові цієї церкви”, – заявив Епіфаній.

На питання, як нова українська церква буде взаємодіяти з представниками Московського патріархату, Епіфаній зазначив: “Я вже зробив звернення (до представників УПЦ МП – ред.) і сказав, що ми готові прийняти їх з братерською любов’ю, взаємоповагою, забути усі образи, які були до цього часу”.

“Якщо ми цього не забудемо, то не зможемо перегорнути цю сторінку і писати вже нову історію УПЦ… Нам потрібно ще зробити дуже багато роботи в напрямку нашої єдності. Спершу ми маємо засвідчити нашу єдність, щоб серед нас панував мир і злагода. Коли це побачать інші, я вірю, що вони прийдуть до нас і ми спільно будемо будувати Українську православну церкву” , – додав Епіфаній.