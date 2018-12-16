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Епіфаній сказав, що не прийматиме жодних вагомих рішень щодо УПЦ МП до отримання томосу

Олександр Косик

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Новообраний глава Української православної церкви митрополит Епіфаній заявив, що до отримання Томосу українська церква «не буде ухвалювати жодних вагомих рішень».  Про це митрополит заявив у коментарі журналістам 16 грудня після богослужіння у Михайлівському соборі, коментуючи питання щодо подальшого статусу представників УПЦ Московського патріархату.

 

«Томос – той документ, який нас оформить юридично, як автокефальну, незалежну церкву. Після цього документу ми будемо формувати усі відповідні органи, які будуть керувати та брати участь у розбудові цієї церкви”, – заявив Епіфаній.

На питання, як нова українська церква буде взаємодіяти з представниками Московського патріархату, Епіфаній зазначив: “Я вже зробив звернення (до представників УПЦ МП – ред.) і сказав, що ми готові прийняти їх з братерською любов’ю, взаємоповагою, забути усі образи, які були до цього часу”.

“Якщо ми цього не забудемо, то не зможемо перегорнути цю сторінку і писати вже нову історію УПЦ… Нам потрібно ще зробити дуже багато роботи в напрямку нашої єдності. Спершу ми маємо засвідчити нашу єдність, щоб серед нас панував мир і злагода. Коли це побачать інші, я вірю, що вони прийдуть до нас і ми спільно будемо будувати Українську православну церкву” , – додав Епіфаній.

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