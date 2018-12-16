Доба на сході не пройшла без втрат

Минулої доби російські окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник продовжує застосовувати заборонене Мінськими угодами озброєння. Про це повідомляє прес-центр ООС, передає Львівський портал.

Зокрема, ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм по позиціях Об’єднаних сил неподалік населеного пункту Кримське, що на Луганському напрямку та в районі селищ Гнутове, Водяне на Маріупольському напрямку.

Також російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил неподалік населеного пункту Станиця Луганська – на Луганському напрямку, позицій українських військових в районі населеного пункту Новомихайлівка, що на Донецькому напрямку та неподалік населених пунктів Чермалик, Гнутове, Лебединське на Маріупольському напрямку.

Внаслідок бойових дій один захисник України загинув від кулі ворожого снайпера, та один військовий отримав поранення.

За даними розвідки, 15 грудня трьох окупантів було знищено та 8 поранено.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.