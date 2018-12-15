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З'їзд «Опозиційного блоку» обрав свого кандидата у президенти

Олександр Косик

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З’їзд політичної партії «Опозиційний блок» 15 грудня обрав Олександра Вілкула кандидатом у президенти на виборах 2019 року. Про це повідомив сам Вілкул на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

 

«Моя ціль, наша ціль — зробити так, щоб наша партія була першою в країні та привела нашу країну до успіху», — написав він.

Олександр Вілкул заявив, що «упродовж останніх п’яти років президент, парламент та коаліція робить усе, щоб виключити таких людей, як ми вами — а це половина країни — з політичного життя країни».

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