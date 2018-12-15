Вчора внаслідок двох ДТП на Львівщині загинуло двоє пішоходів

На автошляхах Львова та області 14 грудня сталися 79 дорожньо-транспортних пригод. Внаслідок двох ДТП загинуло двоє пішоходів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Одна з автопригод трапилася близько 15.20 на перехресті вулиць Юридика та Лесі Українки у місті Броди. Поліцейські встановили, що водій автомобіля «Фольксваген Тигуан», 41-річний місцевий мешканець, скоїв наїзд на пішохода, 53-річного жителя Бродів, який від отриманих травм помер у лікарні. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від трьох до восьми років без права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Інша дорожньо-транспортна пригода трапилася о 19.40 на автодорозі Київ – Чоп у Пустомитівському районі. Поліцейські встановили, що водій автомобіля «Фольксваген Пасат», 29-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, 69-річного жителя Львова, який від отриманих травм помер на місці події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За наслідками інших ДТП складено 77 адміністративних протоколів за ст.124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.