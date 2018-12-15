ОСТАННІ НОВИНИ

Вчора на Донбасі було поранено одного українського воїна

Олександр Косик

|

Минулої доби бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння. 1 український військовий отримав легке поранення. Про це йдеться у зведенні прес-центру Об’єднаних сил, передає Львівський портал.

 

“Зокрема, ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях Об’єднаних сил неподалік хутора Вільний, що на Попаснянському напрямку та в районі населеного пункту Світлодарськ”, – підкреслили у штабі.

Крім цього, бойовики вели вогонь з БМП-2, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях ОС неподалік населених пунктів Мар’їнка, Піски, Старогнатівка, Первомайське – на Донецькому напрямку.

На Маріупольському напрямку – по позиціях українських військових в районі населених пунктів Чермалик, Гнутове та Водяне.

За даними розвідки, 14 грудня 2 окупантів було знищено.

“Протягом поточної доби ворог не відкривав вогонь по позиціях українських військових”, – йдеться у звіті.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як у нових магазинах «АТБ» використовують досвід мережі
Олесь ТЯГАЙ
Як у нових магазинах «АТБ» використовують досвід мережі

Відома торговельна мережа уніфікувала роботу своїх маркетів по всій країні завдяки групам підтримки. Наприкінці листо...

Сучасна архітектура в серці історичного Львова: бути чи не бути?
Наталя ДУЛЯБА
Сучасна архітектура в серці історичного Львова: бути чи не бути?

Цьогоріч Львів відзначає 20-ту річницю входження до Списку світової спадщини ЮНЕСКО. 5 грудня 1998 року на засіданні ком...

Сім’я напрокат. Як на Львівщині готують патронатних вихователів
Соломія ГОЛОВІНА
Сім’я напрокат. Як на Львівщині готують патронатних вихователів

Вже до кінця цього року на Львівщині мають з’явитися перші патронатні вихователі, які братимуть до себе на тимчасове про...

Яким буде новий сміттепереробний завод і станція компостування сміття у Львові
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Яким буде новий сміттепереробний завод і станція компостування сміття у Львові

У Львові збудують сміттєпереробний завод на який звозитимуть сміття з усього міста та на цьому тривоги стурбованих мешка...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...