Вчора на Донбасі було поранено одного українського воїна

Минулої доби бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння. 1 український військовий отримав легке поранення. Про це йдеться у зведенні прес-центру Об’єднаних сил, передає Львівський портал.

“Зокрема, ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях Об’єднаних сил неподалік хутора Вільний, що на Попаснянському напрямку та в районі населеного пункту Світлодарськ”, – підкреслили у штабі.

Крім цього, бойовики вели вогонь з БМП-2, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях ОС неподалік населених пунктів Мар’їнка, Піски, Старогнатівка, Первомайське – на Донецькому напрямку.

На Маріупольському напрямку – по позиціях українських військових в районі населених пунктів Чермалик, Гнутове та Водяне.

За даними розвідки, 14 грудня 2 окупантів було знищено.

“Протягом поточної доби ворог не відкривав вогонь по позиціях українських військових”, – йдеться у звіті.