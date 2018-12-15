У Львові правоохоронці забрали у п’яних батьків маленьку дитину

У Львові працівники відділу у справах дітей забрали дитину у батька, який в стані сп’яніння напав на патрульних. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівщини.

Вчора ввечері, 14 грудня, патрульні отримали виклик на вулицю Похилу, де відбувався сімейний конфлікт. Коли інспектори прибули на місце, до них звернувся громадянин та повідомив, що його батько, разом зі своєю співмешканкою, перебуває в стані алкогольного сп’яніння, поводиться агресивно та викидає речі з квартири. Патрульні зайшли в приміщення, де їх зустрів чоловік, який почав нецензурно висловлюватись і шарпати офіцерів. Раптово порушник витягнув з кишені ніж, та почав рухатися в сторону патрульних. Чоловік спробував завдати удар, проте інспектор застосував фізичну силу та обеззброїв нападника.

Потім в квартирі патрульні побачили 1-річну дитину та жінку, яка перебувала в стані сп’яніння. Офіцери викликали на місце слідчих та працівників відділу у справах дітей Франківської районної адміністрації. В присутності понятих, слідчо-оперативна група вилучила ніж. Уповноважені особи прийняли рішення забрати дитину, оскільки батьки перебували в стані сп’яніння, а умови проживання були неприйнятними для подальшого перебування там.

52-річного чоловіка доставили до відділу поліції. Попередня кваліфікація злочину – ст. 345 Кримінального Кодексу України (Погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо працівника правоохоронного органу, а також щодо його близьких родичів у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків).

На даний момент дитину помістили в спеціалізований заклад для дітей.